Delhi Election 2020: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि BJP वाले हरियाणा में जाट के विरुद्ध गैर जाट करते हैं, महाराष्ट्र में मराठा के विरुद्ध गैर मराठा, गुजरात में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। कल दिल्ली में अमित शाह स्कूलों, अस्पतालों और वाई-फाई की बात कर रहे थे। दिल्ली में इनकी जात-पांत की राजनीति नहीं चलती है।

बोले जनता बीजेपी की राजनीति से ऊब गई: दिल्ली में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली की जनता बीजेपी के वादों और लोगों को आपस में लड़ाने के रवैए से तंग आ गई है। इसकी वजह से लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे। उनका कहना था कि यहां के लोग एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार पर भरोसा जताएंगे और पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जीत दिलाएंगे।

आप का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है: दिल्ली विधानसभा के चुनाव में 8 फरवरी को मतदान है। सीएम अरविंद केजरीवाल इस बार नई दिल्ली सीट से अपनी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार उनकी पार्टी को 70 सीटों में से 67 सीटें मिली थीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार सभी सीटों पर जीत मिलेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से है।

