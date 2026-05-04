Deganga Assembly Election Result 2026 (देगांगा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की देगांगा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। देगांगा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rahima Mondal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Rashtriya Secular Majlis Party ने Karim Ali को उम्मीदवार बनाया। देगांगा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रहीमा मंडल ने जीत हासिल की थी। देगांगा सीट पर हार जीत का अंतर 32537 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Rashtriya Secular Majlis Party उम्मीदवार करीम अली को हराया था।

देगांगा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Deganga Election Result 2026

यहां देखें देगांगा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Deganga (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें देगांगा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Arif Rs 19,40,005 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 8th Pass Abdul Nayeem Mollick Rs 1,12,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 76 10th Pass Anisur Rahaman / Cases Age Education 0 42 10th Pass Anisur Rahaman Bidesh Rs 18,20,51,411 ~ 18 Crore+ / Rs 9,17,59,725 ~ 9 Crore+ Cases Age Education 1 38 Graduate Chhadek Mondal Rs 21,54,400 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 8th Pass Izaz Ahamed / Cases Age Education 0 27 12th Pass Masidul Sahaji Rs 2,13,200 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 5th Pass Md Mafuzuddin Mondal Rs 52,72,000 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 10th Pass Md Mofidul Hoque Sahaji Mintu / Cases Age Education 2 57 12th Pass Miaraj Baidya Rs 22,48,891 ~ 22 Lacs+ / Rs 4,60,573 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 58 8th Pass Mofizul Mondal Rs 3,34,117 ~ 3 Lacs+ / Rs 4,75,000 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 31 8th Pass Samim Tarafder / Cases Age Education 0 32 Graduate Sattar Ali Rs 1,07,970 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 12th Pass Tarun Kanti Ghosh Rs 2,14,42,369 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 56 Graduate

देगांगा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Deganga Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें देगांगा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rahima Mondal 2016 Rahima Mondal 2011 M Nuruzzaman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।