Debra Assembly Election Result 2026 (डेबरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डेबरा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। डेबरा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Humayun Kabir को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bharati Ghosh को उम्मीदवार बनाया। डेबरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के हुमायूं कबीर ने जीत हासिल की थी। डेबरा सीट पर हार जीत का अंतर 11226 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार भारती घोष को हराया था।

डेबरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Debra Election Result 2026

यहां देखें डेबरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Debra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डेबरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amal Kumar Hui Rs 4,267 ~ 4 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 10th Pass Chitta Ranjan Jana Rs 1,27,46,073 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 12th Pass Dipankar Maity / Cases Age Education 0 54 Graduate Rajib Banerjee Rs 2,03,02,242 ~ 2 Crore+ / Rs 78,75,000 ~ 78 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Selim Khan Rs 1,83,531 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 5th Pass Shubhamoy Nayek / Cases Age Education 0 32 10th Pass Subhashis Om Rs 67,26,188 ~ 67 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 41 Post Graduate Sumit Adhikari Rs 13,35,000 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 38 Graduate

डेबरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Debra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डेबरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Humayun Kabir 2016 Selima Khatun (bibi) 2011 Radhakanta Maiti

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।