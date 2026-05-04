Daspur Assembly Election Result 2026 (दासपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दासपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दासपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Mamata Bhunia को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Prasanta Bera को उम्मीदवार बनाया। दासपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के ममता भुनिया ने जीत हासिल की थी। दासपुर सीट पर हार जीत का अंतर 26842 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रशांत बेरा को हराया था।

दासपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Daspur Election Result 2026

यहां देखें दासपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Daspur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दासपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashis Hudait Rs 1,01,24,903 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 65 Graduate Ashis Hutait Rs 4,58,300 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 12th Pass Basudeb Dinda / Cases Age Education 0 52 8th Pass Jagadish Mondal Adhikary Rs 50,30,056 ~ 50 Lacs+ / Rs 2,72,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 46 12th Pass Kousik Goswami Rs 31,24,020 ~ 31 Lacs+ / Rs 4,22,565 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Mrinal Kanti Mandal / Cases Age Education 0 52 Graduate Ranajit Pal Rs 1,67,396 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Tapan Kumar Dutta Rs 2,31,38,386 ~ 2 Crore+ / Rs 7,00,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 3 64 12th Pass

दासपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Daspur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दासपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mamata Bhunia 2016 Mamata Bhunia 2011 Ajit Bhunia

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।