Darjeeling Assembly Election Result 2026 (दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दार्जिलिंग विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Neeraj Tamang Zimba को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Keshav Raj Sharma को उम्मीदवार बनाया। दार्जिलिंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नीरज तमांग जिम्बा ने जीत हासिल की थी। दार्जिलिंग सीट पर हार जीत का अंतर 21276 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार केशव राज शर्मा को हराया था।

दार्जिलिंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Darjeeling Election Result 2026

यहां देखें दार्जिलिंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Darjeeling (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दार्जिलिंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajoy Lucas Edwards Rs 29,57,03,313 ~ 29 Crore+ / Rs 3,40,92,604 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 8 53 8th Pass Bijoy Kumar Rai Rs 2,14,86,092 ~ 2 Crore+ / Rs 15,91,670 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 65 Post Graduate Jatin Ghalay / Cases Age Education 0 49 12th Pass Madhap Rai Rs 89,528 ~ 89 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Milan Thokar Rs 30,000 ~ 30 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 55 Graduate Noman Rai / Cases Age Education 2 45 8th Pass

दार्जिलिंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Darjeeling Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दार्जिलिंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Neeraj Tamang Zimba 2016 Amar Singh Rai

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।