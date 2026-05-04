Dantan Assembly Election Result 2026 (डांटन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डांटन विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। डांटन विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bikram Chandra Pradhan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Saktipada Nayak को उम्मीदवार बनाया। डांटन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिक्रम चंद्र प्रधान ने जीत हासिल की थी। डांटन सीट पर हार जीत का अंतर 623 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शक्तिपदा नायक को हराया था।

डांटन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dantan Election Result 2026

यहां देखें डांटन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dantan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डांटन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajit Kumar Jana Rs 14,17,84,898 ~ 14 Crore+ / Rs 4,47,82,869 ~ 4 Crore+ Cases Age Education 0 71 Graduate Ajit Kumar Kanango Rs 5,02,259 ~ 5 Lacs+ / Rs 30,000 ~ 30 Thou+ Cases Age Education 0 31 10th Pass Maidul Hoda Sk / Cases Age Education 2 42 8th Pass Manik Maiti Rs 82,32,659 ~ 82 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 58 Post Graduate Shyamal Kanti Daspattanayek Rs 24,46,789 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Subhash Das / Cases Age Education 0 64 Graduate Utpal Datta Rs 52,99,080 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate

डांटन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dantan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डांटन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bikram Chandra Pradhan 2016 Bikram Chandra Pradhan 2011 Arun Mahapatra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।