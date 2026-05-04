Dantan Assembly Election Result 2026 (डांटन विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डांटन विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। डांटन विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bikram Chandra Pradhan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Saktipada Nayak को उम्मीदवार बनाया। डांटन सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के बिक्रम चंद्र प्रधान ने जीत हासिल की थी। डांटन सीट पर हार जीत का अंतर 623 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शक्तिपदा नायक को हराया था।

डांटन विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dantan Election Result 2026

यहां देखें डांटन की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Candidates Party Status
Ajit Kumar Jana BJP Awaited
Ajit Kumar Kanango IND Awaited
Maidul Hoda Sk Aam Janata Unnayan party Awaited
Manik Maiti AITC Awaited
Shyamal Kanti Daspattanayek CPI Awaited
Subhash Das SUCI(C) Awaited
Utpal Datta INC Awaited

Dantan (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डांटन विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026

Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities
Ajit Kumar Jana BJP-flag Rs 14,17,84,898 ~ 14 Crore+ / Rs 4,47,82,869 ~ 4 Crore+
Cases Age Education
0 71 Graduate
Ajit Kumar Kanango IND-flag Rs 5,02,259 ~ 5 Lacs+ / Rs 30,000 ~ 30 Thou+
Cases Age Education
0 31 10th Pass
Maidul Hoda Sk Aam Janata Unnayan party-flag /
Cases Age Education
2 42 8th Pass
Manik Maiti AITC-flag Rs 82,32,659 ~ 82 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+
Cases Age Education
0 58 Post Graduate
Shyamal Kanti Daspattanayek CPI-flag Rs 24,46,789 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 58 Graduate
Subhash Das SUCI(C)-flag /
Cases Age Education
0 64 Graduate
Utpal Datta INC-flag Rs 52,99,080 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~
Cases Age Education
0 63 Graduate

डांटन में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dantan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डांटन में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे

Year
Party
Candidates Name
2021
AITC-flag
Bikram Chandra Pradhan
2016
AITC-flag
Bikram Chandra Pradhan
2011
CPI-flag
Arun Mahapatra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।

Live Updates
01:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: पोस्टल बैलेट के बाद होती है ईवीएम वोटों की गिनती

पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम से वोटों की गिनती की जाती है। हर मशीन से यह साफ हो जाता है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है और इसमें उम्मीदवारों के एजेंट भी मौजूद रहते हैं।

01:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कैसे होती है वोटों की गिनती की शुरुआत

वोटों की गिनती की शुरुआत पोस्टल बैलेट से होती है,जिसमें सेवा कर्मियों, चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और अन्य लोगों के वोट शामिल होते हैं जो सीधे मतदान नहीं कर पाए थे। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है, जिसमें हर मशीन को अधिकारियों और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में खोला जाता है।

00:30 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: नाओपारा के बूथ पर मिली वीवीपैट पर्चिंयां

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए राज्य में मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले, नोआपारा विधानसभा के बूथ नंबर 29 से कथित तौर पर प्राप्त वीवीपीएटी पर्चियां मध्यग्राम विधानसभा के इचापुर नीलगंज पंचायत के सुभाषनगर में फेंकी हुई मिलीं। इस सीट से सीपीआईएम उम्मीदवार गार्गी चटर्जी और पुलिस मौके पर पहुंची। टीएमसी से त्रिनांकुर भट्टाचार्जी और भाजपा से अर्जुन सिंह भी इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं।

00:00 (IST) 4 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: आसनसोल में हंगामा

आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम परिसर के पास उस समय हंगामा मच गया, जब रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कुछ दस्तावेजों के साथ एक लिफाफे में एक बंद मोबाइल फोन मिला। बीजेपी के एक नेता ने बताया, "कोई मोबाइल फोन लेकर यहां घुसने की कोशिश कर रहा था। हमारे जवानों ने उसे पकड़ लिया। मोबाइल फोन प्रतिबंधित हैं। मुझे नहीं पता पुलिस क्या कर रही है। एक मोबाइल फोन अंदर ले जाया जा रहा था, इसलिए हमने उसे रोका और इसीलिए हम यहां खड़े हैं। हम यहां किसी भी अनैतिक कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी अधिकारी टीएमसी के हैं।"

23:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में बीजेपी की जीत होगी - केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों पर कहा, "आनंद और उल्लास का जो क्षण है वह 4 मई तक और उसके बाद भी बना रहेगा, क्योंकि बंगाल में बीजेपी की पक्की जीत होने वाली है।"

23:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: हुमायूं कबीर को बंगाल चुनाव नतीजों में किंग मेकर बनने की उम्मीद

आम जनता उन्नयन पार्टी (एयूजेपी) के संस्थापक और रेजिनगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने कहा, "आम जनता उन्नयन पार्टी के जो भी उम्मीदवार जीतेंगे, उन सभी को बरहामपुर शहर बुलाया जाएगा। वे एक होटल में इकट्ठा होंगे और मैं स्वयं उनके साथ उपस्थित रहूंगा। मुझे विश्वास है कि कल किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। हमारी पार्टी किंगमेकर की भूमिका निभाएगी। तृणमूल कांग्रेस या भाजपा पहले या दूसरे स्थान पर आ सकती हैं, लेकिन मेरी पार्टी तीसरे स्थान पर आएगी और किंगमेकर की भूमिका में बनी रहेगी। मुझे विश्वास है कि मेरी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवार जीतेंगे।"

22:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कुणाल घोष ने उठाए चुनाव आयोग पर सवाल

टीएमसी नेता और बेलेघाटा से उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा, "कल सुबह से काम शुरू करने वाले मतगणना एजेंटों के लिए पीने के पानी या खाने का कोई इंतजाम नहीं है। कल सुबह 5:30 बजे से वे मतगणना केंद्र के अंदर ही रहेंगे और उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में वे लोग क्या करेंगे? हमने कहा है कि अगर हमें इजाजत दी गई तो हम अपने एजेंटों को पानी और खाना मुहैया कराएंगे, लेकिन हमें वह इजाजत नहीं मिल रही है। हमने कहा कि आप खुद इंतजाम करें, लेकिन वह भी उन्हें मंजूर नहीं है। हमारे एजेंटों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि ममता बनर्जी के कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं। इन सब बातों से उनका ध्यान नहीं भटकेगा।" उन्होंने आगे कहा, "ममता बनर्जी 200 से ज्यादा सीटों के साथ वापसी कर रही हैं। मनोज अग्रवाल सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पहले हमारे मतगणना एजेंटों के लिए पीने के पानी और खाने का इंतजाम करें।"

22:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: इमरान प्रतापगढ़ी बोले- पांचों राज्यों में नहीं बनेगी बीजेपी

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में भी नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इन पांचों राज्यों में से किसी में भी भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। अगर 25 लाख से अधिक केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद दोबारा मतदान कराना पड़े, तो चुनाव आयोग के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। आने वाले समय में चुनाव आयुक्त आते-जाते रहेंगे, लेकिन आप जो संदेश छोड़ रहे हैं, उसका असर सदियों तक चुनावी व्यवस्था पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम में उनकी (भाजपा की) सरकार नहीं बनेगी, चाहे वे कितने भी दावे करें।"

22:15 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: एग्जिट पोल्स भ्रम, ममता बनर्जी जीतेंगी- शशि थरूर

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "सभी एग्जिट पोल ने काफी भ्रम पैदा कर दिया है। मेरा मानना ​​है कि ममता बनर्जी जीतेंगी। लेकिन शायद उन्हें पिछली बार की तरह इतना बड़ा बहुमत नहीं मिलेगा।"

22:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: ममता से सुवेंदु का मुकाबला

पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और भाबनीपुर से विपक्ष के नेता और बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी भाबनीपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। 4 मई सोमवार यानी अब से लगभग 10 घंटे बाद विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना होनी है। भवानीपुर सीट पर सुवेंदु अधिकारी का मुकाबला मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी से है।

21:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: पुलिस पर्यवेक्षक भी पहुंचे भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम

कोलकाता में पुलिस पर्यवेक्षक चरण सिंह मीना ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रांगरूम का दौरा किया और कल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

21:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: काउंटिंग से पहले भवानीपुर से स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे सीआरपीएफ के डीआईजी एसडी पांडे

विधानसभा चुनाव को लेकर 4 मई को पश्चिम बंगाल में मतगणना होनी है। उससे पहले सीआरपीएफ के डीआईजी एसडी पांडे ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रांगरूम का दौरा किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

21:15 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: तमिलनाडु के रानीपेट में मतगणना की तैयारियां जारी

रानीपेट जिले में 2026 विधानसभा चुनाव के समापन के बाद मतगणना की तैयारियां चल रही हैं। मतगणना वालाजापेट स्थित अरिगनार अन्ना सरकारी महिला कला महाविद्यालय में स्थापित निर्धारित केंद्रों पर होनी है। यहां विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) निर्वाचन क्षेत्रवार व्यवस्थित की जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर चंद्रकला ने मतगणना केंद्र पर चल रही तैयारियों का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने अरक्कोनम, शोलिंगुर, रानीपेट और अरकोट निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी अधिकारियों से मतगणना प्रक्रिया के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के बारे में चर्चा की।

21:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: गुवाहाटी में बीजेपी दफ्तर में जश्न को लेकर तैयारियां शुरू

असम चुनाव को लेकर कल सभी सीटों पर हुए मतदान की मतगणना होनी है। बीजेपी जीत को लेकर आश्वस्त है। इसके चलते ही गुवाहाटी स्थित राज्य बीजेपी मुख्यालय में कल, 4 मई को होने वाली मतगणना की तैयारियां चल रही हैं।

20:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सुवेंदु अधिकारी ने की लक्ष्मी-नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना

पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "मैंने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा-अर्चना की। ईश्वर हमारे साथ हैं। सनातन धर्म के हितों की रक्षा करने वाली सरकार आ रही है।"

20:45 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: फाल्टा में मतदान और अभिषेक बनर्जी के ट्वीट को सुवेंदु ने बताया अहंकार

फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के ट्वीट पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह उनके अहंकार को दर्शाता है। यह काम नहीं करेगा। अंततः देश में लोकतंत्र की ही जीत होती है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति थी। भाजपा के सत्ता में आने के बाद वहां जंगल राज बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। 20 साल पहले बिहार में भी भीषण जंगल राज था। जनता ने उसे भी समाप्त कर दिया।

20:30 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: केरल में जीत को लेकर आश्वस्त कांग्रेस नेता दीपा दांसमुंशी

राज्य विधानसभा चुनावों पर CPI-M के सर्वेक्षण पर राज्य कांग्रेस प्रभारी दीपा दासमुंशी ने कहा, "भले ही वे 69 सीटें जीतने का दावा कर रहे हों, फिर भी वे जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।" मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा, "यह सब विधायकों की राय पर निर्भर करता है। परिणाम कल आ जाए। यह पार्टी का फैसला है।"

20:00 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: तीन लेवल का सुरक्षा घेरा तैयार - मुख्य चुनाव अधिकारी, पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य पुलिस, राज्य सशस्त्र पुलिस और सीएपीएफ सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी हैं। हॉल के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सभी जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा बलों, सीएपीएफ, सभी को जानकारी दे दी गई है।"

19:47 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में मतगणना से पहले सख्त चुनाव आयोग, CEO बोले - हिंसा नहीं होनी चाहिए

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "चुनाव आयोग ने मजिस्ट्रेटों, पुलिस, जिला अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक की है। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी प्रकार की अशांति न फैलाएं और न ही दूसरों को ऐसा करने दें। राज्य में चुनाव के बाद मतगणना के दौरान कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। पहले और दूसरे चरण के मतदान के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि कल भी कुछ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि कल मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से होने दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मतगणना पारदर्शी होगी। हम हर स्तर पर इसकी निगरानी करेंगे। मैं सभी से शांति और संयम बनाए रखने का अनुरोध करता हूं।"

19:27 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सारी तैयारियां पूरी, नियमों के अनुसार होगा मतदान - बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, "सभी व्यवस्थाएं पूरी हैं। तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है; हमारे रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग एजेंट और काउंटिंग सुपरवाइजर सभी तैयार हैं। उन्हें कई बार प्रशिक्षण दिया गया है। कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई संभावना नहीं है, सब कुछ नियमों के अनुसार होगा। मतगणना केंद्रों के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं।"

19:27 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: असम में सुरक्षा को लेकर भारी सतर्कता

असम में मतगणना को लेकर आई जानकारी के मुताबिक, केंद्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) वाले 'स्ट्रॉन्ग रूम' की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 25 कंपनियां तैनात की गई हैं। अधिकारी ईवीएम को ’स्ट्रॉन्ग रूम’ से मतगणना केंद्रों तक ले जाने के लिए 800 और पुलिसकर्मियों को तैनात करेंगे।

19:10 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: असम में 35 जिलों के 40 काउटिंग सेंटर्स में होगी मतगणना

असम की 126 विधानसभा सीट पर 722 उम्मीदवारों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इनमें 39 महिला नेता भी हैं। इनका फैसला 4 मई को होगा। मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। असम के सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी।

18:54 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: कहां देखें चुनाव नतीजे?

अगर आप असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजों की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जनसत्ता डॉट कॉम के साथ जुड़े रहें। इसके अलावा आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट results.eci.gov.in है। वोटों की गिनती 4 मई सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, और रुझान दिखाई देने लगेंगे।

18:34 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में टूटे थे मतदान के सारे रिकॉर्ड

इस बार के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बात यह भी है कि मतदाताओं ने राजनीतिक इतिहास में सबसे ज्यादा मतदान किया है। इससे पहले 2011 में 84 प्रतिशत, 2016 में 82.66 प्रतिशत और 2021 में 81.56 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान 92 प्रतिशत से भी अधिक हुआ था। इसीलिए केवल बंगाल ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों के लोगों को बंगाल चुनाव नतीजों में भारी दिलचस्पी है।

18:29 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: वोटों की गिनती में चोरी असंभव - सुब्रता गुप्ता,मतदाता सूची पर्यवेक्षक

पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक सुब्रता गुप्ता ने कहा, "हम पूरी तरह से तैयार हैं। वोटों की चोरी की कोई संभावना नहीं है। मतगणना में कोई अनियमितता नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। मतगणना के लिए सभी को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी और कुछ राज्य सरकार के कर्मचारी भी शामिल होंगे। कोई अनियमितता नहीं होगी।"

18:27 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: सीआरपीएफ महानिदेशक ने किया काउंटिंग सेंटर का निरीक्षण

कोलकाता में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक (एसडीजी) वितुल कुमार ने सोमवार 4 मई को होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतगणना से पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया।

18:24 (IST) 3 May 2026
Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: बंगाल में काउंटिंग सेंटर पहुंची बीजेपी की महिला कार्यकर्ता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना से पहले बीजेपी की महिला कार्यकर्ता नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम में पहुंचीं। मतगणना 4 मई 2026 को होनी है। बीजेपी नेता संगीता मुखर्जी ने कहा, "हम यहां ईवीएम की सुरक्षा के लिए आए हैं। टीएमसी में बहुत सारी बुराइयां हैं और हम उनसे ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। बल बहुत बड़ा है और चुनाव आयोग भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम टीएमसी पर भरोसा नहीं कर सकते।"

18:17 (IST) 3 May 2026
Vidhan Sabha Chunav Parinaam LIVE: मतगणना को लेकर तमिलनाडु में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद

तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए 4 मई, 2026 को होने वाली मतगणना के मद्देनजर, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है।

18:14 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: अब नहीं सफल होंगे टीएमसी वाले - समिक भट्टाचार्य

पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सबको एकजुट होना है। वोट लूटने की कोशिश के खिलाफ एकजुट होना है। वोट लूटने का अधिकार मांगने के लिए TMC सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया. वे इधर छोटा-मोटा हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे इसमें सफल नहीं होंगे। TMC नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि वे झंडे के साथ डंडा लें और हम ठंडाई लेकर जाएंगे। उन्हें जोर का झटका धीरे से लगेगा।

18:06 (IST) 3 May 2026

Vidhan Sabha Chunav Parinaam 2026 LIVE: असम में आएगा अच्छा चुनाव नतीजा- कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह

AICC महासचिव जितेंद्र सिंह ने असम विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि कल मतगणना है। हमने पूरी तैयारी की है. हर केंद्र पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है।