Dalgaon Assembly Election Result 2026 (डालगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की डालगांव विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। डालगांव विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Mazibur Rahman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Ilias Ali को उम्मीदवार बनाया। डालगांव सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के मजीबुर रहमान ने जीत हासिल की थी। डालगांव सीट पर हार जीत का अंतर 55383 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार इलियास अली को हराया था।

डालगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dalgaon Election Result 2026

यहां देखें डालगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dalgaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डालगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Azizur Rahman Rs 1,21,68,497 ~ 1 Crore+ / Rs 70,28,960 ~ 70 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Krishna Saha Rs 85,15,773 ~ 85 Lacs+ / Rs 12,92,001 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Post Graduate Mazibur Rahman / Cases Age Education 2 51 Graduate Professional Md Aynul Hoque Rs 11,45,90,919 ~ 11 Crore+ / Rs 8,21,72,587 ~ 8 Crore+ Cases Age Education 1 50 12th Pass

डालगांव में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dalgaon Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डालगांव में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Mazibur Rahman 2016 Md. Ilias Ali 2011 Ilias Ali

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।