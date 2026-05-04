Dabgram-Fulbari Assembly Election Result 2026 (डबग्राम-फुलबारी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डबग्राम-फुलबारी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। डबग्राम-फुलबारी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sikha Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Goutam Deb को उम्मीदवार बनाया। डबग्राम-फुलबारी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के शिखा चटर्जी ने जीत हासिल की थी। डबग्राम-फुलबारी सीट पर हार जीत का अंतर 27593 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार गौतम देब को हराया था।

डबग्राम-फुलबारी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dabgram-Fulbari Election Result 2026

यहां देखें डबग्राम-फुलबारी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dabgram-Fulbari (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डबग्राम-फुलबारी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alok Sen Rs 6,66,217 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 55 Graduate Astami Roy Rs 14,80,000 ~ 14 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Post Graduate Biraj Sarkar / Cases Age Education 0 49 12th Pass Dhanabala Roy Rs 3,64,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 10th Pass Dilip Singh Rs 95,41,208 ~ 95 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 59 Graduate Dipali Aditya / Cases Age Education 0 44 12th Pass Krishnadev Adhikary Rs 14,58,409 ~ 14 Lacs+ / Rs 80,884 ~ 80 Thou+ Cases Age Education 0 60 10th Pass Mousumi Aich Rs 10,000 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Ramesh Barman / Cases Age Education 0 56 Illiterate Ranjan Sil Sharma Rs 7,13,55,677 ~ 7 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 3 61 Others Renuka Roy Rs 27,72,687 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 8th Pass Rohit Sing (Guddu) / Cases Age Education 0 49 10th Pass Sikha Chatterjee Rs 1,05,26,160 ~ 1 Crore+ / Rs 9,54,500 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 6 71 10th Pass Uttam Das Rs 1,35,943 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,08,010 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 27 Graduate

डबग्राम-फुलबारी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dabgram-Fulbari Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डबग्राम-फुलबारी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sikha Chatterjee 2016 Goutam Deb 2011 Goutam Deb

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।