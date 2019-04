Lok Sabha Election 2019: बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस नेता उर्मिला मातोंडकर की रैली के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह घटना मुंबई के बोरीवली इलाके में हुई। उर्मिला मुंबई नॉर्थ लोकसभा सीट से ताल ठोंक रही हैं।

इस वजह से हुआ विवाद : न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, उर्मिला के रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ता मोदी-मोदी कहकर हूटिंग करने लगे। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई।

#WATCH Scuffle broke out between Congress workers & BJP supporters during Congress candidate from Mumbai North, Urmila Matondkar's election campaign at Borivali. #Maharashtra. #LokSabhaElections2019 pic.twitter.com/0CD5bhD2Ly

— ANI (@ANI) April 15, 2019