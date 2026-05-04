Coochbehar Uttar Assembly Election Result 2026 (कूचबिहार उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कूचबिहार उत्तर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कूचबिहार उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sukumar Roy को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Binay Krishna Barman को उम्मीदवार बनाया। कूचबिहार उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुकुमार रॉय ने जीत हासिल की थी। कूचबिहार उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 14615 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार बिनय कृष्णा बर्मन को हराया था।

कूचबिहार उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Coochbehar Uttar Election Result 2026

यहां देखें कूचबिहार उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Coochbehar Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कूचबिहार उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Naresh Chandra Roy Rs 80,50,000 ~ 80 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Post Graduate Nirmal Kumar Roy Rs 45,15,000 ~ 45 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 12th Pass Panchanan Roy / Cases Age Education 0 69 12th Pass Partha Pratim Ishor Rs 94,03,905 ~ 94 Lacs+ / Rs 8,85,925 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Graduate Partha Pratim Ray Rs 4,42,14,884 ~ 4 Crore+ / Rs 37,82,891 ~ 37 Lacs+ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Pranay Karjee / Cases Age Education 1 31 12th Pass Sukumar Ray Rs 2,05,24,682 ~ 2 Crore+ / Rs 5,25,275 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 9 57 8th Pass Sukumar Roy S/O Jogendra Nath Roy Rs 27,91,017 ~ 27 Lacs+ / Rs 77,357 ~ 77 Thou+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Sukumar Roy S/O Sushil Roy / Cases Age Education 0 42 10th Pass Swapan Kumar Barman Rs 2,52,341 ~ 2 Lacs+ / Rs 50,000 ~ 50 Thou+ Cases Age Education 0 46 Graduate Upendra Nath Basunia Rs 36,79,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 10th Pass Uttam Barman / Cases Age Education 0 37 12th Pass

कूचबिहार उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Coochbehar Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कूचबिहार उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sukumar Roy 2016 Nagendra Nath Roy 2011 Nagendra Nath Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।