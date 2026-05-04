CoochBehar Dakshin Assembly Election Result 2026 (कूचबिहार दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की कूचबिहार दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। कूचबिहार दक्षिण विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nikhil Ranjan Dey को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Avijit De Bhowmik को उम्मीदवार बनाया। कूचबिहार दक्षिण सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के निखिल रंजन डे ने जीत हासिल की थी। कूचबिहार दक्षिण सीट पर हार जीत का अंतर 4931 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार अविजित दे भौमिक को हराया था।

कूचबिहार दक्षिण विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | CoochBehar Dakshin Election Result 2026

यहां देखें कूचबिहार दक्षिण की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

CoochBehar Dakshin (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें कूचबिहार दक्षिण विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abhijit Dey Rs 70,947 ~ 70 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Ananta Barman Rs 4,63,971 ~ 4 Lacs+ / Rs 2,79,431 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 29 Graduate Avijit De Bhowmik / Cases Age Education 11 51 Graduate Professional Bhaskar Jyoti Dutta Rs 9,79,847 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Graduate Bidhan Barma Rs 4,35,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Haridas Modak / Cases Age Education 0 67 Graduate Khokan Miah Rs 1,06,65,450 ~ 1 Crore+ / Rs 10,12,000 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 4 52 8th Pass Koushik Bhattacharjee Rs 47,27,561 ~ 47 Lacs+ / Rs 21,12,426 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Nazmul Alom Sarkar / Cases Age Education 2 41 Graduate Professional Ranjit Sarkar Rs 50,75,383 ~ 50 Lacs+ / Rs 56,42,000 ~ 56 Lacs+ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Rashidul Alam Rs 52,795 ~ 52 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Post Graduate Rathindra Bose / Cases Age Education 1 65 Graduate Professional Santosh Barman Rs 12,500 ~ 12 Thou+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 33 10th Pass Suman Pandit Rs 5,21,988 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Surath Kumar Hom Roy / Cases Age Education 0 42 Post Graduate

कूचबिहार दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | CoochBehar Dakshin Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें कूचबिहार दक्षिण में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nikhil Ranjan Dey 2016 Mihir Goswami 2011 Akshay Thakur

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।