पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, डीएमके को चेतावनी देते हुए अपने नेताओं को हद में रखने के लिए कहा है। यूपीए सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे ए राजा के बयान को निशाना साधकर उन्होंने कहा कि ये सत्ता में आए तो करेंगे कई महिलाओं की INSULT करेंगे। पीएम ने कहा कि उनकी पार्टी विकास पर बात करती है।

तमिलनाडु की पूर्व सीएम दिवंगत जयललिता की याद दिलाते हुए पीएम ने कहा कि महिलाओं के साथ बदसलूकी का यह कोई पहला मामला नहीं है। 1989 में डीएमके विधायकों ने जयललिता के साथ असेंबली में अभद्रता दी थी। मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस महिला सशक्तीकरण की गारंटी कभी नहीं देंगी।

उन्होंने बंगाल के बीजेपी वर्कर की मां शोभा मजूमदार के मामले का जिक्र भी तमिलनाडु की रैली में किया। उनका कहना था कि बुजुर्ग महिला की मौत पर क्या कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी ने सहानुभूति का एक शब्द तक अपने मुंह से निकाला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में अजीब खामोशी दिख रही है।

Anti-women Congress and DMK have launched their outdated 2-G missile. This alliance can never respect women. pic.twitter.com/mgIWnWAtpa

