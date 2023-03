Meghalaya Election Results: NPP ने बनाई बढ़त लेकिन फंसता दिख रहा कॉनराड संगमा का चुनाव, BJP प्रत्याशी दे रहा कड़ी टक्कर

Meghalaya Election Results: एनपीपी पिछले 5 सालों से राज्य की सत्ता में काबिज है। इसबार फिर वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है।

Meghalaya Election Results: मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है। (File Photo- Express/Amit Mehra)

Conrad Sangma Election Result: मेघालय में कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी एकबार फिर से राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिखाई दे रही है। हालांकि फिलहाल वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। एनपीपी के लिए चिंताजनक बात ये भी है कि उसके नेता कॉनराड संगमा को साउथ तुरा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी लगातार कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोपहर 12.24 बजे चुनाव आयोग की बेबसाइट के अनुसार, कॉनराड संगमा इस सीट पर सिर्फ 508 वोटों से आगे चल रहे थे। साउथ तुरा सीट पर अभी तक कॉनराड संगमा को 5879 वोट मिल चुके हैं जबकि बीजेपी के बरनार्ड एन मारक 5371 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। अभी इस सीट पर टीएमसी के प्रत्याशी को 1053 वोट मिले हैं जबकि यूडीपी को 429 वोट हासिल हुए हैं। क्या कहते हैं मेघालय के रुझान मेघालय में अभी तक 59 सीटों में से 57 के रुझान आ चुके हैं। टीएमसी और बीजेपी 5-5 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही हैं जबकि HSPDP 2 सीटों पर आगे हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार भी तीन सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 5 सीटों पर, एनपीपी 24 सीटों पर, पीडीएफ 2 सीटों पर यूडीपी 7 सीटों पर जबकि वीपीपी 4 सीटों पर आगे चल रही है। Also Read Assembly Election Results Live: त्रिपुरा में बीजेपी ने पार किया बहुमत का आंकड़ा, टिपरा मोथा ने पहुंचाया भारी नुकसान

पढें Elections 2023 (Elections News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram