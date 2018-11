राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी घोषित करने के लिए लंबा इंतजार किया लेकिन हुआ वही जो हर जगह, हर पार्टी के साथ हो रहा है। 152 सीटों की पहली सूची आते ही कांग्रेस में भी भाजपा की तरह बगावत चरम पर पहुंच गई। आलम यह है कि नाराज कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए राजस्थान से सीधे दिल्ली पहुंच गए। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की समझाइश के बाद जाकर कार्यकर्ताओं को शांत किया जा सका।

राहुल नहीं मिले तो धरने पर बैठे कार्यकर्ता

टिकट वितरण से नाराज कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने जब कार्यकर्ताओं को राहुल से नहीं मिलने दिया तो वे घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस ने जबर्दस्त मंथन और मैराथन बैठकें की थीं, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब रुठने-मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है।

Delhi: Congress workers who had gathered outside residence of party President Rahul Gandhi after list of candidates for #RajasthanElections2018 was released tonight,detained;say"Instead of parachute candidates, request him to give tickets to those who gave blood&toil to Congress" pic.twitter.com/gv0NJIzVEG

