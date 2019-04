कांग्रेस की ओर से गृह मंत्रालाय को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें राहुल गांधी की सुरक्षा का जिक्र किया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को लिखे पत्र में राहुल की सुरक्षा विवरण से संबंधिक प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराए जाने की मांग की गई है।

तीन वरिष्ठ नेताओं ने लिखी चिट्ठी: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीन वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने चिट्ठी में बताया कि अमेठी में नामांकन दाखिल करने के बाद जिस वक्त राहुल गांधी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उस समय उनके सिर के एक हिस्से पर हरे रंग की लेजर से टार्गेट किया गया था।

Congress wrote to Home Minister over breach in security of its president Rahul Gandhi y’day; says Gandhi was addressing media after filing nomination from Amethi, “a persual of his interaction will reflect that a laser was pointed at his head, on at least 7 separate occasions” pic.twitter.com/f3Jmnjhzs5

