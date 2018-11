आखिरकार राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार रात 152 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। बता दें टोंक से सचिन पायलट और सरदारपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही नाथद्वारा से सीपी जोशी, नोखा से रामेश्वर डूडी, उदयपुर से गिरिज व्यास मैदान में उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक 152 की लिस्ट के बाद बाकी 48 सीटों के लिए नाम शनिवार तक आ सकते हैं।

इस लिस्ट में 46 नए चेहरे जबकि 9 मुस्लिम

बता दें कांग्रेस की पहली सूची में 9 मुस्लिमों को टिकट दिया गया है और 46 नए चेहरे हैं। इसके साथ ही पार्टी ने 23 जाट, 13 राजपूत, 29 एससी और 24 एसटी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। वहीं 2013 में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जिन 152 लोगों को टिकट दिया था उनमें से 79 लोगों को टिकट काटकर नए चेहरे अब मैदान में हैं। गौरतलब है कि भाजपा की 162 प्रत्याशियों की सूची में किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था।

INC COMMUNIQUE

Announcement of the candidates for the ensuing elections to the Legislative Assembly of Rajasthan. @INCRajasthan pic.twitter.com/AFZz3mkQIM

— INC Sandesh (@INCSandesh) November 15, 2018