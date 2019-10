हरियाणा के रेवाड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद दिल्ली लौट रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चॉपर को मौसम खराब होने की वजह से रेवाड़ी में अचानक इमर्जेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान राहुल गांधी ने स्थानीय लड़कों के साथ कुछ देर तक क्रिकेट भी खेला। बाद में वह सड़क मार्ग से दिल्ली लौटे। उनका चॉपर रेवाड़ी के केएलपी कॉलेज में उतारा गया था।

सोनिया गांधी की तबियत खराब होने से राहुल गांधी ने की रैली: दरअसल उस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी को संबोधित करना था, लेकिन उनकी तबियत खराब होने की वजह से राहुल गांधी सभा को संबोधित करने गए थे। सभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं के साथ चुनावी चर्चा भी की। हरियाणा में 21 अक्टूबर को मतदान होना है। मतदान से तीन दिन पहले चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। लेकिन खराब के मौसम की वजह से जब आपात लैंडिंग हुई तो राहुल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बल्ला थम लिया और शॉट लगाए।

#WATCH Congress leader Rahul Gandhi plays cricket with local boys in Rewari after his chopper made an emergency landing at KLP College earlier today, due to bad weather while returning to Delhi from Mahendragarh after addressing an election rally. #Haryana pic.twitter.com/Y4rv0Gf8Gg

— ANI (@ANI) October 18, 2019