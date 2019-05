2019 लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के तहत 19 मई को मतदान होना है। जिसके चलते नेताओं के बयानों का सिलसिला भी आखिरी चरण पर और तेज होता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेन्द्र मोदी पर तीखा हमला किया। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वार करते हुए कहा- नरेन्द्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेसकोर्स रोड में ताले से बंद कर दिया था। सच्चाई है, एसपीजी वाली मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं, इन्होंने मुझे बताया।

क्या बोले राहुल गांधी: राहुल ने कहा- RBI ने देश की अर्थव्यवस्था को रास्ता दिखाया है। 70 साल से चला रहा है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का जो पूरा ज्ञान है वो उनके पास है, लिस्ट है पूरी की पूरी। पीएम मोदी ने उनसे नहीं पूछा और नोटबंदी कर दी। पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है आपको लेकिन नरेन्द्र मोदी ने अपनी कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेसकोर्स रोड में ताले से बंद किया है। सच्चाई है, एसपीजी वाली मेरी भी सिक्योरिटी करते हैं, इन्होंने मुझे बताया। क्या आफ जानते हो कि हिंदुस्तान के पीएम ने अपनी पूरी कैबिनेट को ताले से बंद किया।’

#WATCH Rahul Gandhi in Solan,Himachal Pradesh: Narendra Modi ne apne cabinet ko notebandi ke samay racecourse road mein taale se bandh kar diya tha.Sachaai hai, SPG wale meri bhi security karte hain,inhone ne bataya mujhe pic.twitter.com/YsQLyvsNTF — ANI (@ANI) May 17, 2019

बादलों से मिलेगा फायदा: राहुल ने पीएम मोदी के बादल वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा- ‘पीएम में कितनी समझ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एयरफोर्स के लोगों को उन्होंने कहा घबराओ मत, बादलों से हमे फायदा मिलेगा। रडार हवाई जहाजों को बादलों में देख नहीं पाएगा। जिन लोगों की समझ है उनकी मोदी नहीं सुनते। ‘

हिमाचल के तेल, चाइना के सेब: राहुल ने आगे कहा कि हिमाचल में पकोड़े तलो, और चाइना का सेब खाओ। हम न्याय योजना के तहत 25 करोड़ लोगों के खाते में पैसे डालने चाहते हैं।’ वहीं अनिल अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल ने फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा- अनिल अंबानी के खाते में क्या जापान सरकार ने पैसे डाला।’

