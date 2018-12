भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विरोधी मोर्चा बनाने के मकसद से विपक्षी दलों की सोमवार को प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले डीएमके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने रविवार (09 दिसंबर) को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। ट्विटर पर स्टालिन के दौरे के बारे में सूचित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, “हमारी बैठक सौहार्द्रपूर्ण रही और हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।”

उन्होंने कहा, “मैं अपना संवाद जारी रखने और हमारे गठबंधन को मजबूत बनाने की ओर अग्रसर हूं। हमारा गठबंधन समय की परीक्षा से गुजर रहा है।” स्टालिन ने पूर्व केंद्रीय मंत्री डी. राजा और कनिमोझी के साथ सोनिया गांधी से उनके 72वें जन्मदिन पर मुलाकात की। स्टालिन ने कांग्रेस नेताओं से दिवंगत पूर्व सीएम एम करुणानिधि की मूर्ति के अनावरण समारोह में आने का आग्रह किया है। आगामी 16 दिसंबर को करूणानिधि की आदमकद प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतिमा चेन्नई स्थित डीएमके के मुख्यालय में द्रमुक संस्थापक सीएन अन्नादुरई की मूर्ति के पास स्थापित की जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी में 10 दिसंबर को होने वाली बैठक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री व तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुलाई है, जिसका मकसद 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हराने के लिए एक संभावित मोर्चा पर विचार मंथन करना है। पहले यह बैठक 22 नवंबर को होनेवाली थी लेकिन पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था।

Shri Stalin & senior members of the DMK, visited Sonia Ji in Delhi today, to wish her on her birthday. We had a warm & cordial meeting & discussed a range of issues. I look forward to continuing our dialogue & to strengthening our alliance, that has stood the test of time. pic.twitter.com/Cdg0deyfQG

