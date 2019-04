राहुल गांधी के कार्यक्रम में लगे मोदी-मोदी के नारे, कांग्रेस अध्यक्ष बोले- इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम

Lok Sabha Elections 2019: महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में नरेंद्र मोदी के प्रति उन्हें कोई नफरत नहीं है। शुक्रवार (5 अप्रैल, 2019) छात्रों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘मैं श्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूं। मुझे वास्तव में उनके प्रति घृणा नहीं है। मगर मेरे प्रति उन्हें क्रोध है।’ हालांकि राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी बात की वहां मौजूद छात्र मोदी-मोदी चिल्लाने लगे। इसपर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा, ‘इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम।’

दरअसल राहुल गांधी तब एंकर द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। छात्रों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता और बहन प्रियंका गांधी रिश्ते को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा, ‘मेरी बहन, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम जीवन भर साथ रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक है।’ उन्होंने कहा, ‘चूंकि मैं छोटा था, इसलिए मैं बहुत अधिक हिंसा से गुजरा। मेरी दादी और मेरे पिता मारे गए। उस सफर में मेरी बहन मेरी दोस्त थी। इसलिए मैं और मेरी बहन एक-दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं।’

छात्रों से संवाद के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष से यह भी पूछा गया कि उनकी जिंदगी पर बायोपिक में हेराइन किसे होना चाहिए? दरअसल ये सवाल अभिनेता और निर्देशक सुबोध भावे ने पूछा कि वह बायोपिक बनाना चाहते हैं, मगर इसके लिए उनके सामने एक समस्या है। राहुल गांधी ने वो समस्या पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि आपकी हिरोइन कौन है? इसका जवाब उन्होंने मुस्कुराते हुए दिया, ‘मैंने दुर्भाग्‍य से अपने काम से ही शादी कर ली है।’

‘Modi Modi chants’ at Congress President @RahulGandhi‘s interaction with students in Pune, Maharashtra. | #May23WithTimesNow

Details by @Kajal_Iyer. pic.twitter.com/I6m79UcdtG

— TIMES NOW (@TimesNow) April 5, 2019