राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। बीकानेर पश्चिम से डॉ. बीडी कल्ला को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अब बीडी कल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि एक सभा के दौरान मंच से एक नेता ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाते हैं। नारा पूरा होने से पहले ही बीडी कल्ला उसे रोक देते हैं और फिर अचानक नारा बदल जाता है। ‘भारत माता की जय’ की जगह सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अहमद पटेल जिंदाबाद और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता तेजेंदर पाल बग्गा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, “कांग्रेस नेता और पूर्व शिक्षामंत्री डॉ. बीडी कल्ला मुस्लिम एरिया में अपने पार्टी नेता को ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाने से रोक देते हैं। कहते हैं कि आप ऐसा नारा लगाएंगे तो हम मुस्लिम वोट खो देंगे। वे अपने नेता को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अहमद पटेल जिंदाबाद का नारा लगाने को कहते हैं।”

Cong Leader & Ex Education Minister Raj Dr BD Kalla Stopped his party leader to Raise “Bharat Mata Ki Jai” Slogan in Muslims Area.Said we will loose Muslim votes if u Raise “Bharat Mata Ki Jai”.he told him to say Sonia Gandhi,Rahul Gandhi & Ahmed Patel Jindabad instead of BMKJ pic.twitter.com/Je1NtCAhMY

