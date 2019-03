Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में कांग्रेस को महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल ने मंगलवार (12 मार्च) को भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है। बता दें कि सुजय ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में भाजपा जॉइन की। गौरतलब है कि पिछले कुछ वक्त से इस बात की चर्चा हो रही थी, जिस पर आज विराम लग गया।

कौन हैं सुजय विखे पाटिल: बता दें कि सुजय विखे पाटिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे हैं। ऐसे में सुजय का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकता है।

#Maharashtra: Sujay Vikhe Patil joins BJP in presence of Chief Minister Devendra Fadnavis. He is son of Radhakrishna Vikhe Patil, senior Congress leader and Leader of Opposition in Maharashtra Assembly. pic.twitter.com/6Cr4eez99R

