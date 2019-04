Lok Sabha Election 2019: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पीएम मोदी हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि घाटी के जो हालात 2014 से पहले से ठीक हो गए थे, वो अब और भी खराब हो गए हैं। बता दें कि आजाद ने यह हमला लसाना सुरनकोट व कोटरंका इलाके के एक चुनावी रैली के दौरान किया।

क्या बोले गुलाम नबी आजादः जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने जम्मू-पुंछ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रमन भल्ला के समर्थन में मंगलवार को एक चुनावी रैली की है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला की तरह ही जम्मू कश्मीर के लिए नए पीएम की मांग की। आजाद ने कुपवाड़ा में कहा, ‘क्या वजह है कि 2014 तक हालात (घाटी के) ठीक हो गए थे? क्या वजह है कि 2014 से आज तक हालात फिर 1990-91 की तरह हुए? उसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है, इस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है।’ वहीं आजाद ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी निशाना साधा और कहा, ‘ जम्मू एवं कश्मीर पुलिस भी कम दुश्मन नहीं है… उन्होंने भी कम ज्यादतियां नहीं कीं मैं सैल्यूट करता हूं, उन पुलिस वालों को, जिन्होंने अपनी जानें दीं, लेकिन उसमें भी कुछ नासूर ऐसे थे, जो अपनी प्रमोशन और पैसे के लिए निहत्थे लोगों का कत्ल करते थे।’

पीएम पर लगाए भेदभाव का आरोपः कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने रैली में पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्हे देश के लोगों से भेदभाव करने की बात कही। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा और जनता का नेता बताया है। आजाद ने देश की हालात पर टिप्पणी करते हुए देश में तानाशाही की स्थिति बताई।

