प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस सांसद राज बब्बर की टिप्पणी के बाद भाजपा ने इस पर तल्ख टिप्पणी की। खुद पीएम मोदी ने राजस्थान के अलवर में रविवार को एक सभा में कहा, “कांग्रेस के नेता मेरी मां को गाली दें, मेरी जाति को लेकर सवाल पूछें। मुझे आश्चर्य नहीं होता है। ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है।” अभी यह मामला पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ कि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता यह कहते सुने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया राहुल गांधी की पिछली पीढ़ियों को जानती है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि मोदी के पिता कौन थे!

भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया गया है। भाजपा ने इसे शर्मनाक बताया है। भाजपा ने कहा, “कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विलासराव मुत्तेमवार द्वारा दिया गया शर्मनाक बयान। वे कह रहे हैं कि पूरी दुनिया राहुल गांधी की पुरानी पीढ़ियों को जानती है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि नरेंद्र मोदी के पिता कौन थे!”

Shameful statement by Congress leader and former Central Minister Vilasrao Muttemwar. He says that the world knows past generations of Rahul Gandhi but no one knows who Modi’s father was! pic.twitter.com/TwUhpdCBET

— BJP (@BJP4India) November 25, 2018