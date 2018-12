Vidhan Sabha Election Chunav Result 2018: कांग्रेस पार्टी को पांच राज्यों में हुए चुनाव में से तीन राज्यों में जीत मिली है। वहीं अब कांग्रेस पार्टी की नेता दिव्या स्पंदना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लगभग पांच साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट पर दिव्या ने निशाना साधा है। उस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘कांग्रेस मुक्त भारत’ का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने उस ट्वीट में लिखा था, ‘पांच राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अब ये साफ है कि किस तरफ हवा बह रही है। ये कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत है।’ वहीं अब उसी ट्वीट के स्क्रीन शॉट को कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की हेड दिव्या स्पंदना ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस मुक्त भारत की जगह बीजेपी मुक्त भारत की बात कही है।

देखें दिव्या स्पंदना का ट्वीट-

Fixed it for you @narendramodi ji #CongressWinsBIG pic.twitter.com/OFnYHRvq7t

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) December 11, 2018