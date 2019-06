प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले कांग्रेसी नेता अब्दुल्ला कुट्टी पर सोमवार (तीन जून, 2019) को गाज गिरी है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबन पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि वह पार्टी के इस फैसले से बेहद हैरान हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह बोले, “समय साबित करेगा कि मैं बेकसूर हूं।”

निलंबन के बाद मीडिया से वह बोले, “केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे निलंबित कर दिया है…यह खबर अभी मुझे पता लगी। मैं काफी आहत हुआ हूं और मुझे इससे दुख पहुंचा है। प्रदेश अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन की तरफ से मुझे इस चीज की उम्मीद थी कि वह मेरे साथ क्रूरता से पेश आएंगे, क्योंकि मैं चुनाव में उन्हें दो बार मात दे चुका हूं।”

उनके मुताबिक, “प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे निलंबत कर औपचारिकता निभाई है। तकनीकी कारणों के चलते पार्टी की ओर से मुझे चिट्ठी जारी की है। पार्टी के आधिकारिक मुख-पत्र में भी मेरे खिलाफ लेख लिखा गया है कि मुझे निलंबित किया जाना चाहिए।” देखें, पार्टी से निलंबित होने पर क्या बोले कुत्तीः

#PraiseModiGetSack | Congress Neta Abdullah Kutty reacts after being expelled from Congress for praising PM Modi. More details by Vivek. pic.twitter.com/c1sPgjMZzT

— TIMES NOW (@TimesNow) June 3, 2019