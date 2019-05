कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने चुनाव प्रचार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की आलोचना की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया।

पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने राजीव गांधी को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था।

पटेल ने ट्वीटर पर लिखा, ‘भाजपा के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार ने राजीव गांधी को अतिरिक्त सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और खुफिया सूचनाओं और बार-बार सुरक्षा के आग्रह के बावजूद उन्हें एक पीएसओ के साथ छोड़ दिया गया। राजीव जी उनकी नफरत के कारण अपनी जान गंवा बैठे। वे अपने खिलाफ लग रहे आधारहीन आरोपों का जवाब देने के लिए हम लोगों के बीच नहीं हैं।’

Abusing a martyred Prime Minster is the sign of ultimate cowardice

But who is responsible for his assassination ?

The BJP backed VP Singh govt refused to provide him with additional security & left him with one PSO despite credible intelligence inputs and repeated requests

— Ahmed Patel (@ahmedpatel) May 9, 2019