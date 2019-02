कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के साथ रात्रिभोज का अपना एक वीडियो शेयर करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्हें छात्रों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। गांधी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, ‘‘मैं कुछ दिनों पहले देश भर से आए कुछ छात्रों के साथ रात्रिभोज पर मिला। यह बहुत दिलचस्प था। मैंने विचारों के आदान-प्रदान से बहुत कुछ सीखा।’’ इस वीडियो में वह छात्रों से नरेंद्र मोदी सरकार, शिक्षा व्यवस्था तथा कुछ अन्य मुद्दों पर बातें करते हुए देखे जा सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के टक्कर में कांग्रेस ने ‘अपनी बात राहुल के साथ’ शुरू किया है।

‘अपनी बात राहुल के साथ’ के पहले ऐपिसोड में राहुल गांधी खुद को छात्रों के सामने इंट्रोड्यूस करते नजर आते हैं। वह कहते हैं, ‘मैं राहुल गांधी हूं। मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूं।’ राहुल गांधी स्टूडेंट्स से भरे दिल्ली के एक रेस्तरां में हैं। राहुल कहते हैं कि उन्होंने युवाओं से बातचीत करने का विचार इसलिए किया ताकि वह जान सकें कि युवा क्या सोच रहे हैं। कांग्रेस ने भी यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में राहुल युवाओं की बातें ध्यान से सुनते नजर आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस नेताओं से इन छात्रों से कहा था कि उनकी पार्टी के ही एक नेता उनसे बातचीत करेंगे लेकिन स्टूडेंट्स उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपने सामने राहुल गांधी को देखा।

नीचे देखें वीडियो

I met a group of really interesting students from all over India, for dinner a few days ago. I learnt a lot from the wonderful exchange of ideas & perspectives. Here’s a short video with the highlights of our interaction.#ApniBaatRahulKeSaath pic.twitter.com/H9pW3t1ur1

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 5, 2019