राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजयी होने के बाद कांग्रेस के जश्न में पाकिस्तानी झंडा लहराने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में पाकिस्तानी झंडा लहराने का दावा किया गया है। हालांकि, पुलिस ने इसे महज अफवाह बताया है और इस हरकत को अंजाम देने वाले शख्स की खोजबीन कर रही है। मंगलवार को राजस्थान चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने एक विजय जुलूस निकाला। इस जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें बैकग्राउंड से एक शख्स पाकिस्तान का झंडा लहराने का दावा कर रहा है।

This is what happened when @INCIndia won in Rajasthan….The 1st thing which was openly displayed was Pakistan Flag with Islamic Write-ups….

Well Hindus always suffered with alter ego and paid heavily. They'll be doing it again pic.twitter.com/mo8dQvGhrw

— Ravi Bagri FCA (@ravibagri) December 12, 2018