भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने तेलंगाना में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने रविवार दोपहर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस ने भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को ही 6 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी। इसके साथ ही पार्टी अबतक 112 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सात दिसंबर को होने वाले चुनाव के लिए अब तक 94 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने पहले 65 उम्मीदवारों के नामों वाली सूची जारी की थी। इसके बाद 10 और फिर 13 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं।

Congress releases fourth list of 6 candidates for the December 7 #TelanganaAssemblyElections2018. pic.twitter.com/S1BzxfruxG

— ANI (@ANI) November 18, 2018