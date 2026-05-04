Chunchura Assembly Election Result 2026 (चूंचुड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चूंचुड़ा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चूंचुड़ा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Asit Mazumder (Tapan) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Locket Chatterjee को उम्मीदवार बनाया। चूंचुड़ा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के असित मजूमदार (तपन) ने जीत हासिल की थी। चूंचुड़ा सीट पर हार जीत का अंतर 18417 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी को हराया था।

चूंचुड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chunchura Election Result 2026

यहां देखें चूंचुड़ा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chunchura (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चूंचुड़ा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajanta Sarkar Rs 9,77,700 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 Graduate Bishnupada Biswas Rs 3,200 ~ 3 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 56 10th Pass Brij Nandan Prasad / Cases Age Education 0 67 Graduate Debangshu Bhattacharya Rs 24,44,341 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 30 Others Dipak Patra Rs 22,200 ~ 22 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Jesmin Begam / Cases Age Education 0 46 12th Pass Mainul Haque Rs 23,067 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 65 10th Pass Subir Nag Rs 3,72,80,563 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 8 53 Others Suman Sarkar / Cases Age Education 0 29 12th Pass Sunil Kumar Saha Rs 44,70,217 ~ 44 Lacs+ / Rs 8,43,289 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 1 70 Graduate

चूंचुड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chunchura Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चूंचुड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Asit Mazumder (Tapan) 2016 Asit Mazumder 2011 Asit Mazumder

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।