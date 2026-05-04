Chowrangee Assembly Election Result 2026 (चौरंगी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चौरंगी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चौरंगी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Bandyopadhyay Nayna को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Devdutta Maji को उम्मीदवार बनाया। चौरंगी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नैना बंद्योपाध्याय ने जीत हासिल की थी। चौरंगी सीट पर हार जीत का अंतर 45344 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देवदत्त माजी को हराया था।

चौरंगी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chowrangee Election Result 2026

यहां देखें चौरंगी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chowrangee (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चौरंगी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bandyopadhyay Nayna Rs 10,48,70,326 ~ 10 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 12th Pass Debasish Bhadra Rs 60,000 ~ 60 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Johar Iqbal / Cases Age Education 0 50 Illiterate Manash Sarkar Rs 6,60,64,673 ~ 6 Crore+ / Rs 20,02,000 ~ 20 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Graduate Professional Md Ehsan Elahi Rs 5,55,539 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 53 Illiterate Prabir Seal / Cases Age Education 0 51 12th Pass Sanjay Basu Rs 1,63,80,126 ~ 1 Crore+ / Rs 52,36,993 ~ 52 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Santosh Kumar Pathak Rs 13,25,53,972 ~ 13 Crore+ / Rs 5,50,53,604 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 8 60 12th Pass Sayantan Patra / Cases Age Education 0 34 Post Graduate Sumanta Bhowmick Rs 49,94,973 ~ 49 Lacs+ / Rs 23,00,000 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 65 12th Pass Tejash Bole Rs 11,79,439 ~ 11 Lacs+ / Rs 2,500 ~ 2 Thou+ Cases Age Education 0 55 Graduate

चौरंगी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chowrangee Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चौरंगी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bandyopadhyay Nayna 2016 Nayna Bandyopadhyay 2011 Sikha Chowdhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।