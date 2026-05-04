Chopra Assembly Election Result 2026 (चोपड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चोपड़ा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। चोपड़ा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Hamidul Rahaman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Md. Shahin Akhter को उम्मीदवार बनाया। चोपड़ा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के हामिदुल रहमान ने जीत हासिल की थी। चोपड़ा सीट पर हार जीत का अंतर 64905 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मोहम्मद शाहिन अख्तर को हराया था।

चोपड़ा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chopra Election Result 2026

यहां देखें चोपड़ा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chopra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चोपड़ा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajoy Kumar Sinha Rs 51,87,000 ~ 51 Lacs+ / Rs 7,86,000 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 49 10th Pass Hamidul Rahaman Rs 2,27,33,331 ~ 2 Crore+ / Rs 16,00,000 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 1 66 12th Pass Makleswar Rahaman / Cases Age Education 1 65 8th Pass Md Nasiruddin Rs 30,35,000 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Md Nazim Sarif Rs 25,64,000 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 26 Graduate Professional Md Parbeez Alam / Cases Age Education 0 32 Graduate Sankar Adhikari Rs 2,36,379 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 33 12th Pass Zakir Abedin Rs 1,03,67,235 ~ 1 Crore+ / Rs 45,000 ~ 45 Thou+ Cases Age Education 2 50 12th Pass

चोपड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chopra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चोपड़ा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Hamidul Rahaman 2016 Hamidul Rahaman 2011 Hamidul Rahaman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।