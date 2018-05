कर्नाटक चुनाव: CM सिद्धारमैया ने Exit poll का उड़ाया मजाक, बोले- संडे एंज्वॉय करिए

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़े मुकाबले की तस्वीर दिखाई गई है। एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की संभावना जताई गई है। यद्यपि इसमें भाजपा को बढ़त और जद (एस) के किंगमेकर की भूमिका में उभरने की भी संभावना व्यक्त की गई है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बताया गया है कि कांग्रेस को कर्नाटक में सत्ता से बेदखल होना पड़ सकता है। लेकिन राज्य के सीएम सिद्धारमैया एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं। सिद्धारमैया ने इन डाटा को दो दिनों का मनोरंजन बताया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संडे एंज्वॉय करने की सलाह दी है। सिद्धारमैया ने ट्वीट किया, “दो दिनों के लिए एग्जिट ऑपिनियन पोल मनोरंजन की तरह हैं, पोल ऑफ पोल्स पर विश्वास करना उसी तरह है जैसे एक शख्स जो कि तैर कर नदी पार नहीं कर सकता है उसे किसी आंकड़ेबाज ने बता दिया हो कि नदी की औसत गहराई तो चार फीट है, लेकिन याद रखिए 6+4+2 का औसत 4 ही है। पर 6 फीट की गहराई में आप डूब सकते हैं।” सिद्धारमैया ने आगे कहा, “इसलिए प्यारे पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक, एग्जिट पोल की चिंता मत करिए, रिलैक्स करिए और अपना वीकेंड एंज्वॉय करिए।”

Exit opinion polls are entertainment for the next 2 days

Relying on poll of polls is like a person who can’t swim crossing a river on foot relying on a statistician who told him the average depth of the river is 4 feet

Please note average of 6+4+2 is 4. At 6 feet you drown! 1/2

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 13, 2018