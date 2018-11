कांग्रेस ने मंगलवार को भाजपा पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। कांग्रेस का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सत्तारूढ़ भाजपा एक अधिकारी द्वारा ईवीएम को अनधिकृत रूप से अपने पास रखने और और पार्टी के एक उम्मीदवार द्वारा नकदी बांटने जैसे कदाचारों में संलिप्त है। राज्य में मंगलवार को चुनाव के दूसरे चरण में 90 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों पर मतदान हुए हैं। पी.एल. पुनिया की अगुवाई में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन और वीडियो सबूत पेश किए।

कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराबी की रपट की ओर इशारा करते हुए पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उन क्षेत्रों में मतदान में जानबूझकर देरी की गई, जहां कांग्रेस के जीतने के मजबूत आसार हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने बलरामपुर जिले के सामरी सीट पर भाजपा उम्मीदवार सिद्धनाथ पैकरा को निलंबित कर गिरफ्तार करने की मांग की। पार्टी ने आरोप लगाया कि वह सोमवार को मतदाताओं के बीच ‘पैसा बांट रहे’ थे।

A delegation of Congress leaders led by PL Punia meet the Election Commission in Delhi over alleging attempts to misuse and tamper EVMs in #Chhattisgarh. pic.twitter.com/6HFnHbS0SA

