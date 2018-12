Chaatisgarh Vidhan Sabha Election Result 2018, Rajasthan Chunav Result 2018: छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। हालांकि शुरुआती रुझानों में भाजपा को 22, कांग्रेस को 59 और अन्य को 9 सीटें मिल रही हैं। बता दें प्रदेश के मुखिया रमन सिंह राजनांदगांव इलाके से पीछे चल रहे हैं। गौरतलब है कि उनको टक्कर देने के लिए मैदान में कांग्रेस की ओर से करुणा शुक्ला मैदान में हैं। जो कि पूर्वा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी हैं। सीटों के रुझान को लेकर ट्विटर पर भी कई ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं। जिसमें एक ट्वीट किया है फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का।

क्या है विवेक का ट्वीट

फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जीतने से नक्सलियों के खिलाफ चल रहा अभियान कमजोर होगा, ये अच्छी खबर नहीं है। गौरतलब है कि इस ट्वीट से विवेक ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला किया है।

Only if people of Chhattisgarh could understand the problems of Chhattisgarh as well as Vivek Agnihotri https://t.co/zBJ0eGCB5C

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) December 11, 2018