Chhattisgarh CM Oath Ceremony: भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बन गए। सोमवार (17 दिसंबर) को शाम करीब साढ़े छह बजे रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में हुए समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (अतिरिक्त प्रभार) ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई। वह तीसरी बार राज्य के सीएम बने। वहीं, टीएस सिंह देव और ताम्रध्वज साहू ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली।

कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व सीएम रमन सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा और अंबिकापुर से इस बार विस चुनाव जीते टीएस सिंह देव समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण समारोह पहले साइंस कॉलेज के मैदान में होना था, पर बारिश के कारण समारोह स्थल में फेरबदल किया गया था। यही कारण है कि कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ।

देखें शपथ ग्रहण समारोह का वीडियोः

