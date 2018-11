छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के लिए दूसरे चरण का मतदान का समय समाप्त हो गया शाम 5 बजे तक 64.8% वोटिंग हुई है। हालांकि मतदान केद्रों में मौजूद मतदाता अब भी वोट डाल रहे हैं। दूसरे चरण में 1079 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 119 महिला उम्मीदवार थीं। राज्य के मतदाताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी, विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, राज्य नौ मंत्रियों और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव समेत 1079 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद कर दिया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राज्य के रायपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा, दुर्ग और बालोद समेत कई विधानसभा क्षेत्रों के 50 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने छत्तीसगढ़ चुनावों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की शिकायत की। पीएल पुनिया ने कहा, छत्तीसगढ़ में ईवीएम मशीनें घर से मिली हैं।

64.8 % voter turnout recorded till 5 PM in the second phase of #ChhattisgarhAssemblyElections pic.twitter.com/3MlWJZbQCX

— ANI (@ANI) November 20, 2018