Chhatna Assembly Election Result 2026 (छटना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की छटना विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। छटना विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Satyanarayan Mukhopadhyay को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Subasish Batabyal को उम्मीदवार बनाया। छटना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सत्यनारायण मुखोपाध्याय ने जीत हासिल की थी। छटना सीट पर हार जीत का अंतर 7164 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सुभाशीश बटाब्याल को हराया था।

छटना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chhatna Election Result 2026

यहां देखें छटना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chhatna (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें छटना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abinash Hansda Rs 29,59,848 ~ 29 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Post Graduate Dhaneswar Hansda Rs 3,30,892 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass Madhu Sudan Mandal / Cases Age Education 0 48 Others Partha Pratim Bose Rs 20,59,821 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate Rafik Dalal Rs 15,500 ~ 15 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Rajib Lochan Kar / Cases Age Education 0 54 Post Graduate Satyanarayan Mukhopadhyay Rs 97,34,602 ~ 97 Lacs+ / Rs 13,00,000 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 55 Graduate Professional Swapan Kumar Mondal Rs 2,66,54,576 ~ 2 Crore+ / Rs 64,89,661 ~ 64 Lacs+ Cases Age Education 0 66 12th Pass

छटना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chhatna Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें छटना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Satyanarayan Mukhopadhyay 2016 Dhirendra Nath Layek 2011 Subhasis Batabyal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।