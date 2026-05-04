Chenga Assembly Election Result 2026 (चेंगा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की चेंगा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। चेंगा विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Ashraful Hussain को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Rabiul Hussain को उम्मीदवार बनाया। चेंगा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के अशरफुल हुसैन ने जीत हासिल की थी। चेंगा सीट पर हार जीत का अंतर 51939 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार रबीउल हुसैन को हराया था।

चेंगा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chenga Election Result 2026

यहां देखें चेंगा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chenga (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चेंगा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Rahman Rs 1,03,54,134 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Abdur Rahim Ahmed Rs 88,55,535 ~ 88 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Graduate Aftadur Ali Khan / Cases Age Education 0 26 12th Pass Ashraful Hussain Rs 51,27,617 ~ 51 Lacs+ / Rs 7,40,622 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 4 32 Post Graduate Johirul Islam Rs 4,35,534 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Graduate Saddam Hussain / Cases Age Education 1 31 12th Pass

चेंगा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chenga Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चेंगा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashraful Hussain 2016 Sukur Ali Ahmed 2011 Sukur Ali Ahmed

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।