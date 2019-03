Lok Sabha Election 2019: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी जमकर घेरा। उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण भी पीएम मोदी और उनके नेतृत्व को ठहराया है। उन्होंने अपनी इस बात को साबित करने के लिए विधानसभा चुनाव के दैरान लगे बीजेपी के पोस्टरों का हवाला दिया।

पोस्टर में पीएम मोदी का चेहरे बड़ेः सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कामकाज पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया उसके हर पोस्टर में पीएम मोदी का फोटो रमन सिंह समेत अन्य नेताओं से बड़ा दिखाया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा छत्तीसगढ़ में नहीं चलने की बात भी कही। उन्होंने बीजेपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब पार्टी किस बड़े चेहरे को सामने लाएगी।

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel: You might remember that prior to assembly elections they (BJP) had said they'll contest, relying on Narendra Modi's face. At that time, the posters used to have his face in large size, and that of Raman Singh & others used to be smaller. (1/2) pic.twitter.com/aZmw76Kl2m

— ANI (@ANI) March 17, 2019