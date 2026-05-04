Chapra Assembly Election Result 2026 (छपरा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की छपरा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। छपरा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Rukbanur Rahman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Jeber Sekh को उम्मीदवार बनाया। छपरा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के रुकबानुर रहमान ने जीत हासिल की थी। छपरा सीट पर हार जीत का अंतर 12118 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार जेबर शेख को हराया था।

छपरा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chapra Election Result 2026

यहां देखें छपरा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chapra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें छपरा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Asif Khan Rs 4,52,120 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Professional Jakir Hossain Mondal Rs 25,25,702 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 45 8th Pass Jeber Sekh / Cases Age Education 1 49 8th Pass Mozammel Hossain Mondal (Bala) Rs 17,63,101 ~ 17 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Saikat Sarkar Rs 3,14,274 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 5 40 Graduate Shubhankar Rudra / Cases Age Education 0 27 Graduate Professional Sudhangshu Sarkar Rs 11,90,560 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 8th Pass Sukla Saha (Mukta) Rs 70,20,725 ~ 70 Lacs+ / Rs 31,00,000 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Post Graduate Utpal Ghosh / Cases Age Education 0 29 12th Pass

छपरा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chapra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें छपरा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rukbanur Rahman 2016 Rukbanur Rahman 2011 Rukbanur Rahman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।