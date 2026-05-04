Chandrakona Assembly Election Result 2026 (चंद्रकोना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चंद्रकोना विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। चंद्रकोना विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arup Dhara को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sibaram Das को उम्मीदवार बनाया। चंद्रकोना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरूप धारा ने जीत हासिल की थी। चंद्रकोना सीट पर हार जीत का अंतर 11281 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार शिवराम दास को हराया था।

चंद्रकोना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chandrakona Election Result 2026

यहां देखें चंद्रकोना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chandrakona (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चंद्रकोना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anjan Jana Rs 67,38,326 ~ 67 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Doloi Surjya Kanta Rs 22,71,758 ~ 22 Lacs+ / Rs 6,07,630 ~ 6 Lacs+ Cases Age Education 1 44 Graduate Monika Midya / Cases Age Education 0 37 8th Pass Sukanta Dolui Rs 7,97,754 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Graduate Suparna Dolai Mallick Rs 48,46,794 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Post Graduate

चंद्रकोना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chandrakona Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चंद्रकोना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arup Dhara 2016 Chhaya Dolai 2011 Chhaya Dolai

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।