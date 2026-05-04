Chanditala Assembly Election Result 2026 (चंडीतला विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चंडीतला विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चंडीतला विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Swati Khandoker को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Debashish Dasgupta(YASH D GUPTAA) को उम्मीदवार बनाया। चंडीतला सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के स्वाति खंडोकर ने जीत हासिल की थी। चंडीतला सीट पर हार जीत का अंतर 41347 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार देबाशीष दासगुप्ता(यश डी गुप्ता) को हराया था।

चंडीतला विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chanditala Election Result 2026

यहां देखें चंडीतला की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chanditala (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चंडीतला विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abu Abbas Uddin Sk. Rs 4,01,50,438 ~ 4 Crore+ / Rs 18,12,165 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 0 67 Graduate Professional Asif Ali Rs 1,75,97,833 ~ 1 Crore+ / Rs 16,49,033 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Debashish Mukherjee / Cases Age Education 0 54 Graduate Debasish Mukherjee Rs 51,56,730 ~ 51 Lacs+ / Rs 1,41,681 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 57 12th Pass Md Abul Hasan Gayen Rs 4,62,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Sekh Firoj / Cases Age Education 0 46 10th Pass Sumit Mukherjee Rs 10,26,500 ~ 10 Lacs+ / Rs 2,00,000 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 1 26 Graduate Swati Khandoker Rs 1,31,74,320 ~ 1 Crore+ / Rs 12,00,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 58 12th Pass

चंडीतला में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chanditala Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चंडीतला में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Swati Khandoker 2016 Swati Khandoker 2011 Swati Khandkar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।