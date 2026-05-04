Chandipur Assembly Election Result 2026 (चंदीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चंदीपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। चंदीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Soham Chakraborty को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Pulak Kanti Guria को उम्मीदवार बनाया। चंदीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के सोहम चक्रवर्ती ने जीत हासिल की थी। चंदीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 13472 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार पुलक कांति गुरिया को हराया था।

चंदीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chandipur Election Result 2026

यहां देखें चंदीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chandipur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चंदीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ahmed Sk. Taslim Rs 8,57,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Arjit Kalam Azad Sk Rs 3,09,800 ~ 3 Lacs+ / Rs 1,20,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 32 Literate Ayub Khan / Cases Age Education 0 43 5th Pass Pijush Kanti Das Rs 11,20,89,973 ~ 11 Crore+ / Rs 3,70,43,125 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 70 Others Rita Bhowmik Rs 1,35,69,637 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Post Graduate Rita Das / Cases Age Education 0 65 Graduate Professional Uttam Barik Rs 1,47,70,654 ~ 1 Crore+ / Rs 11,73,722 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 3 52 12th Pass

चंदीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chandipur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चंदीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Soham Chakraborty 2016 Amiyakanti Bhattacharjee 2011 Amiya Kanti Bhattacharjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।