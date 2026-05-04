Chandannagar Assembly Election Result 2026 (चन्दननगर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चन्दननगर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चन्दननगर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Indranil Sen को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Deepanjan Kumar Guha को उम्मीदवार बनाया। चन्दननगर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के इंद्रनील सेन ने जीत हासिल की थी। चन्दननगर सीट पर हार जीत का अंतर 31029 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दीपांजन कुमार गुहा को हराया था।

चन्दननगर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chandannagar Election Result 2026

यहां देखें चन्दननगर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chandannagar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चन्दननगर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ashish Chandra Gupta Rs 6,00,000 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Deepanjan Kumar Guha Rs 1,68,31,344 ~ 1 Crore+ / Rs 9,16,350 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 1 55 Post Graduate Indranil Sen / Cases Age Education 0 60 12th Pass Kumud Mondal Rs 62,72,140 ~ 62 Lacs+ / Rs 7,37,037 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Post Graduate Monish Panda Rs 2,50,60,976 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 54 Post Graduate Praloy Mukherjee / Cases Age Education 1 47 10th Pass Ratan Kumar Golder Rs 36,68,378 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 64 Graduate Rohit Sarkar Rs 4,000 ~ 4 Thou+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 33 Graduate Sahariar Mullick / Cases Age Education 0 55 Graduate Sanjoy Matabbar Rs 11,70,200 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 32 8th Pass Surajit Majumdar Rs 13,66,721 ~ 13 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 10th Pass

चन्दननगर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chandannagar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चन्दननगर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Indranil Sen 2016 Indranil Sen 2011 Ashok Kumar Shaw

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।