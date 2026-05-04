Chanchal Assembly Election Result 2026 (चंचल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चंचल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। चंचल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nihar Ranjan Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dipankar Ram (Bankat) को उम्मीदवार बनाया। चंचल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के निहार रंजन घोष ने जीत हासिल की थी। चंचल सीट पर हार जीत का अंतर 67338 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दीपांकर राम (बांकट) को हराया था।

चंचल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chanchal Election Result 2026

यहां देखें चंचल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chanchal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चंचल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Bari Rs 1,67,224 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 5th Pass Abdul Khaleque Rs 3,76,97,814 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 Graduate Professional Anjarul Hoque / Cases Age Education 18 43 Graduate Professional Anwarul Hoque Rs 1,76,84,574 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 12th Pass Asif Mehbub Rs 3,17,54,076 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Post Graduate Bhakta Prasad Saha / Cases Age Education 0 39 8th Pass Jhantu Kumar Rabidas Rs 83,81,977 ~ 83 Lacs+ / Rs 35,00,000 ~ 35 Lacs+ Cases Age Education 0 52 Post Graduate Mastar Shahjahan Ali Rs 10,38,318 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 Post Graduate Md Masiur Rahaman / Cases Age Education 0 51 Graduate Munna Thakur Rs 4,20,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Prasun Banerjee Rs 3,92,14,353 ~ 3 Crore+ / Rs 16,03,119 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Doctorate Ratan Das / Cases Age Education 5 58 Graduate Younish Mia Rs 1,05,07,500 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional

चंचल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chanchal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चंचल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nihar Ranjan Ghosh 2016 Asif Mehbub 2011 Asif Mehbub

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।