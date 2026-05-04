Champdani Assembly Election Result 2026 (चांपदानी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चांपदानी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चांपदानी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Arindam Guin (BUBAI) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dilip Singh को उम्मीदवार बनाया। चांपदानी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के अरिंदम गुइन (बुबाई) ने जीत हासिल की थी। चांपदानी सीट पर हार जीत का अंतर 30078 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दिलीप सिंह को हराया था।

चांपदानी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Champdani Election Result 2026

यहां देखें चांपदानी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Champdani (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चांपदानी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arindam Ghosh Rs 73,21,190 ~ 73 Lacs+ / Rs 41,58,294 ~ 41 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Arindam Guin (Bubai) Rs 2,41,88,353 ~ 2 Crore+ / Rs 8,97,039 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Chandranath Banerjee / Cases Age Education 0 65 Graduate Professional Dilip Das Rs 35,371 ~ 35 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 Illiterate Dilip Singh Rs 25,235 ~ 25 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Illiterate Dilip Singh / Cases Age Education 0 50 10th Pass Hena Parveen Rs 1,10,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Literate Malla Mukter Rs 30,21,500 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 10th Pass Pritam Ghosh / Cases Age Education 0 63 12th Pass

चांपदानी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Champdani Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चांपदानी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Arindam Guin (Bubai) 2016 Abdul Mannan 2011 Muzaffar Khan

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।