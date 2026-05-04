Chakulia Assembly Election Result 2026 (चाकुलिया विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चाकुलिया विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। चाकुलिया विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Azad Minhajul Arfin को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Sachin Prasad को उम्मीदवार बनाया। चाकुलिया सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के आज़ाद मिन्हाजुल आरफिन ने जीत हासिल की थी। चाकुलिया सीट पर हार जीत का अंतर 33837 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार सचिन प्रसाद को हराया था।

चाकुलिया विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chakulia Election Result 2026

यहां देखें चाकुलिया की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chakulia (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चाकुलिया विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abai Dullah Rs 85,08,305 ~ 85 Lacs+ / Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Graduate Abul Kashim Rs 5,12,657 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 8th Pass Ali Imran Ramz / Cases Age Education 8 47 Graduate Professional Azad Minhajul Arfin Rs 52,27,528 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate Goutam Paul Rs 39,88,000 ~ 39 Lacs+ / Rs 3,80,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Manoj Kumar Jain / Cases Age Education 0 58 Graduate Md Aslam Rs 8,65,960 ~ 8 Lacs+ / Rs 35,000 ~ 35 Thou+ Cases Age Education 0 43 Illiterate Md Feroz Akhtar Rs 75,70,200 ~ 75 Lacs+ / Rs 25,835 ~ 25 Thou+ Cases Age Education 0 42 Graduate Professional Md Mosa / Cases Age Education 0 38 Illiterate Md Saifuddin Rs 8,34,061 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 8th Pass Md Tauquir Raza Rs 5,12,900 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Illiterate Md. Yamin Akhtar / Cases Age Education 0 42 10th Pass Mohafejul Islam Rs 17,18,396 ~ 17 Lacs+ / Rs 28,00,429 ~ 28 Lacs+ Cases Age Education 0 34 Others Sukhen Kumar Singha Rs 36,28,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 5,00,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 57 Graduate

चाकुलिया में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chakulia Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चाकुलिया में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Azad Minhajul Arfin 2011 Ali Imran Ramz

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।