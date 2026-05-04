Chakdaha Assembly Election Result 2026 (चकदहा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की चकदहा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। चकदहा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bankim Chandra Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Subhankar Singha (Jishu) को उम्मीदवार बनाया। चकदहा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बंकिम चंद्र घोष ने जीत हासिल की थी। चकदहा सीट पर हार जीत का अंतर 11680 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शुभांकर सिंघा (जिशु) को हराया था।

चकदहा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Chakdaha Election Result 2026

यहां देखें चकदहा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Chakdaha (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें चकदहा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Archana Bhattacharjee Rs 66,52,000 ~ 66 Lacs+ / Rs 53,004 ~ 53 Thou+ Cases Age Education 0 55 8th Pass Bankim Chandra Ghosh Rs 1,81,82,627 ~ 1 Crore+ / Rs 32,65,000 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 3 67 12th Pass Bidhan Ghosh / Cases Age Education 0 42 Post Graduate Gopal Chandra Sil Rs 1,07,16,744 ~ 1 Crore+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Graduate Professional Malay Saha Rs 10,88,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 8th Pass Narayan Das Gupta / Cases Age Education 1 62 Post Graduate Saumajyoti Mukherjee Rs 65,715 ~ 65 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Sharma Bappa Rs 87,584 ~ 87 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Graduate Subhankar Singha (Jishu) / Cases Age Education 1 47 Graduate Uttam Kumar Das Rs 54,03,596 ~ 54 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 8th Pass

चकदहा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Chakdaha Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें चकदहा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bankim Chandra Ghosh 2016 Ratna Ghosh (kar) 2011 Naresh Chandra Chaki

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।